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В селах Земетчинского района выявлены бесхозяйные теплосети

13:39 | 15.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Прокуратура Земетчинского района Пензенской области выявила бесхозяйные участки тепловых сетей, расположенные на территории рабочего поселка Земетчино, сел Раево, Салтыково, Красная Дубрава, Матчерка, Большая Ижмора, Малая Ижмора, Морсово, Чернояк, а также в поселках Пролетарский и Пашково.

В селах Земетчинского района выявлены бесхозяйные теплосети. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В реестрах муниципального имущества эти объекты теплоснабжения не значатся», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что с целью устранения нарушений законодательства в адрес глав пяти органов местного самоуправления были внесены представления, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Органы местного самоуправления готовят документацию для постановки указанных тепловых сетей в регистрирующем органе в качестве бесхозяйных и последующего принятия их в муниципальную собственность», — добавила собеседница агентства.
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