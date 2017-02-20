Качество воды в Пензенской области улучшилось — Роспотребнадзор ЖКХ

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Качество питьевой воды, подаваемой жителям Пензенской области по водопроводной сети, улучшилось за 2016 год по сравнению с предыдущим годом.

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Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в целом удельный вес проб, не отвечающих требованиям по микробиологическим показателям, снизился с 4,5% до 3,6%, по санитарно-химическим — с 7,4% до 7,2%.

Вместе с тем в 15 муниципальных образованиях удельный вес проб, не отвечающих требованиям по микробиологическим показателям, выше, чем в среднем по региону. Это Спасский, Земетчинский, Шемышейский, Иссинский, Сосновоборский, Лунинский, Наровчатский, Бессоновский, Камешкирский, Башмаковский, Лопатинский, Вадинский, Неверкинский, Мокшанский и Белинский районы.

По санитарно-химическим показателям превышение среднеобластных значений зафиксировано в девяти муниципальных образованиях — Пачелмском, Камешкирском, Наровчатском, Спасском, Кузнецком, Городищенском, Бессоновском, Пензенском районах и Кузнецке.

Подаче питьевой воды нестабильного качества способствуют техническая изношенность водопроводных сетей, а также низкий уровень эксплуатации систем и сооружений водопроводного хозяйства.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, не проводятся мероприятия по снижению содержания отдельных химических веществ в исходной питьевой воде, например, железа в Кузнецке и фтора в Бессоновском районе. Не решается вопрос с обеспечением доброкачественной питьевой водой поселка Лесной и станции Кривозеровка.

В 2016 году за нарушения санитарного законодательства, связанные с питьевым водоснабжением, наложено 114 штрафов на сумму 1млн. 263 тыс. рублей, в том числе на юридические лица — 51 штраф на сумму свыше 1 млн. рублей.