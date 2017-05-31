Губернатор высоко оценил взаимодействие власти и жителей Заречного в сфере благоустройства ЖКХ

Заречный, 31 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев высоко оценил качество взаимодействия власти и жителей Заречного в сфере благоустройства.

Фото: Penza-gorod.ru

«В Заречном мы увидели хороший пример взаимодействия власти и жителей. И это не было подготовлено накануне семинара. Я приезжал неоднократно в прошлые годы и видел аналогичное комплексное благоустройство дворов», — отметил глава региона в ходе посещения одного из дворов во время своего визита в ЗАТО в минувший вторник, 30 мая.

Он осмотрел внутридворовую территорию на улице Ленина и поблагодарил неравнодушных горожан, которые ухаживают за клумбами и принимают участие в решении вопросов по организации пространства, сообщает пресс-служба облправительства.