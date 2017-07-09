Мэр Пензы провел выездное совещание на улице Ударной ЖКХ

Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. Завершение расселения аварийного дома №35 на улице Ударной в Пензе и организация работ по переезду людей в маневренный фонд стали главными темами выездного рабочего совещания, которое мэр Виктор Кувайцев провел утром в воскресенье, 9 июля.

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Докладывая о проведенной работе, заместитель главы администрации Октябрьского района города Вадим Муравлев сообщил, что в доме остаются собственники 14 комнат, которым будет оказано необходимое содействие по перевозу вещей.

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Он отметил, что территория дома огорожена по периметру, обеспечены пропускной режим и круглосуточное дежурство для сохранности оставшегося имущества.

Комментируя положение дел на сегодняшний день, Виктор Кувайцев дал несколько поручений.

«Исходя из сложившейся ситуации повышенной готовности, после завершения процесса расселения дом будем отключать от коммунальных ресурсов во избежание аварийных происшествий», — сказал мэр.

Он добавил, что после этого будет решаться вопрос о сносе здания, сообщает пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», многоквартирный четырехэтажный дом №35 на улице Ударной в Пензе 1963 года постройки состоит из шести подъездов.

В 2015 году межведомственная комиссия признала его аварийным, подлежащим реконструкции. Расселить дом планируется в 2022 году, снести — в 2023 году.

Постоянной управляющей компании у него нет. Временная УК — «ЖЭМУП-7» — в 2016 году инициировала общее собрание жильцов по вопросу реконструкции, однако из-за несогласия людей к работам так и не приступили.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1. 25 января 2017 года жильцы освободили свои квартиры, доступ внутрь был ограничен, квартиры опечатаны.

5 февраля рухнул балкон одной из квартир первого подъезда, а в конце марта разрушение продолжилось — обвалилась кирпичная кладка и вывалилось окно.

В ночь на 18 июня произошло обрушение левого крыла в расселенном подъезде №1. Во втором подъезде в это время находилось три семьи.

После случившегося прокуратура потребовала незамедлительно расселить дом.