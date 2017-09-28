Депутаты гордумы призвали «Т Плюс» компенсировать пензенцам доставленные неудобства ЖКХ

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы призвали ПАО «Т Плюс» компенсировать жителям неудобства, доставленные массовыми и длительными отключениями воды и задержкой подачи тепла.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе 37-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в четверг, 28 сентября, депутат Алексей Шуварин отметил, что ПАО «Т Плюс» необходимо заложить средства на компенсацию жителям, которые пострадали от длительных ремонтных работ.

«Как минимум, люди сидят без горячей воды три месяца. А сейчас уже сентябрь, люди без горячей воды, на улице холодно. […] Это просто катастрофа. Может быть, вы какие-нибудь электронагреватели что ли людям в качестве компенсации купите, выходите с предложением», — возмутился он.

В свою очередь глава Пензы Валерий Савельев призвал компанию учесть ошибки этого года и не повторять их в будущем.

«Вам необходимо ускорить работы, круглосуточно проводить их, чтобы жители как можно раньше получили тепло. […] Я думаю, что на самом деле юристу нужно будут проработать вопрос о компенсации жителям за нанесенные неудобства», — пояснил он.