18:25:54 Четверг, 28 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Депутаты гордумы призвали «Т Плюс» компенсировать пензенцам доставленные неудобства

14:45 | 28.09.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы призвали ПАО «Т Плюс» компенсировать жителям неудобства, доставленные массовыми и длительными отключениями воды и задержкой подачи тепла.

Депутаты гордумы призвали «Т Плюс» компенсировать пензенцам доставленные неудобства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе 37-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в четверг, 28 сентября, депутат Алексей Шуварин отметил, что ПАО «Т Плюс» необходимо заложить средства на компенсацию жителям, которые пострадали от длительных ремонтных работ.

«Как минимум, люди сидят без горячей воды три месяца. А сейчас уже сентябрь, люди без горячей воды, на улице холодно. […] Это просто катастрофа. Может быть, вы какие-нибудь электронагреватели что ли людям в качестве компенсации купите, выходите с предложением», — возмутился он.

В свою очередь глава Пензы Валерий Савельев призвал компанию учесть ошибки этого года и не повторять их в будущем.

«Вам необходимо ускорить работы, круглосуточно проводить их, чтобы жители как можно раньше получили тепло. […] Я думаю, что на самом деле юристу нужно будут проработать вопрос о компенсации жителям за нанесенные неудобства», — пояснил он.
Актуальное
Читайте также
В Пензе предложили снести недостроенное здание, где год назад погиб школьник Пензенских дружинников планируется чаще привлекать к работе на улицах
На ликвидацию свалки в Заре выделено почти 2 млн. рублей из бюджета Пензы В Пензе двое жителей Ульяновска попались на краже жвачки
Пензенское МЧС и реготделение «Опоры России» договорились о сотрудничестве Жителям малоэтажных домов Пензы компенсируют 20% платы за отопление
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама