Кузнецк и Каменка вышли в финал всероссийского конкурса малых городов ЖКХ

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Две заявки из Пензенской области — Кузнецка и Каменки — рекомендованы к публичной защите в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

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Как сообщает пресс-служба Минстроя РФ, всего в финал прошло 198 заявок, из них 46 — в категории «Исторические поселения».

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Еще 38 проекта поступило от малых городов с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек, 49 — 20–50 тыс., 34 — 10–30 тыс., 31 муниципалитет имеет численность населения менее 10 тыс. человек.

Ежегодно с 2018 по 2021 годы на поддержку лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях России из федерального бюджета планируется выделять не менее 5 млрд. рублей.

В текущем году финалисты конкурса пройдут публичную защиту перед экспертами 26 и 27 мая в Москве.

По ее результатам федеральная комиссия отберет 80 лучших проектов. Победители будут объявлены 28 мая.