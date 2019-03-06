В Пензе начали обсуждать с жителями проекты благоустройства дворов ЖКХ

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Представители управления ЖКХ Пензы, администраций районов города и депутаты гордумы принимают участие во встречах с жителями дворов, которые планируется благоустроить по программе формирования комфортной среды в 2019 году.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, первые такие общественные обсуждения состоялись в минувший вторник, 5 марта.

Они прошли на улицах Кронштадтской, Ухтомского, Карпинского и Мира.

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6 марта дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий будут рассматриваться на проспекте Строителей, улицах Чаадаева, Карпинского и Экспериментальной.

Ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что в 2019 году комплексному благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» подлежат 35 дворовых территорий, на которых расположено 72 дома с числом жителей свыше 23 тыс. человек.

Перечень был сформирован по итогам рассмотрения предложений горожан.