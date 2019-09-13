В Заречном 24 сентября выберут общественную территорию для благоустройства в 2020 году ЖКХ

Заречный, 13 сентября 2019. PenzaNews. Голосование по определению общественной территории для выполнения в 2020 году работ по благоустройству в рамках приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет в Заречном Пензенской области во вторник, 24 сентября.

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Стационарные участки для голосования будут организованы с 9.00 до 18.00 в здании администрации Заречного, во дворце культуры «Современник» и городской библиотеке, выездные — на крупных предприятиях и в организациях.

На выбор жителям будет предложено три варианта.

Первый проект предусматривает продолжение строительства велодорожки, второй — благоустройство сквера Демакова, третий — территории, расположенной между детсадом №7, школой №225 и магазином «Горошек».

Принять участие в голосовании смогут жители Заречного в возрасте 14 лет и старше при наличии документа, удостоверяющего личность.

По словам заместителя главы администрации города Ильи Дильмана, от активности граждан напрямую зависит объем финансирования, которое может быть предоставлено закрытому административно-территориальному образованию.

Победит та территория, за которую будет отдано большинство голосов, сообщает управление общественных связей ЗАТО.