В Пензе из-за работ на сетях приостановлено водоснабжение более 40 домов ЖКХ

Пенза, 6 апреля 2020. PenzaNews. Водоснабжение более 40 домов приостановлено в Пензе с полудня понедельника, 6 апреля, в связи с проведением работ по замене участка трубопровода. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ООО «Горводоканал».

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«Отключено холодное водоснабжение по адресам: улица Калинина, 97А, 97Б, 99, 99А, 100, 101, 102, 103, 104, 104А, 105, 106, 106А, 107, 108, 109, 110, 111, 111А, 112, 113, 114, 116; улица Краснова, 34, 36, 50, 54; улица Лобачевского, 3, 4, 5, 6; 1-й проезд Лобачевского, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20; 2-й проезд Лобачевского, 3, 7; 3-й проезд Лобачевского, 3», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что необходимость в проведении работ возникла после утечки, произошедшей на водопроводе вблизи дома №108 на улице Калинина.

«По заявкам жителей организован подвоз воды», — добавляется в сообщении, в котором отмечается также, что ориентировочно водоснабжение будет возобновлено в 17.00.

«ООО «Горводоканал» проводит ремонтные работы, как правило, без отключения потребителей от системы холодного водоснабжения. В некоторых случаях отключение — необходимость для предотвращения серьезных аварий», — подчеркивается в тексте.