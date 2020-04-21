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«Горводоканал» обнулит пензенским ветеранам апрельские счета за воду

13:07 | 21.04.2020 | ЖКХ

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Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») обнулит проживающим в Пензе ветеранам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в период 1941–1945 годов, апрельские счета за воду в честь празднования 75-летия Великой Победы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе организации.

«Горводоканал» обнулит пензенским ветеранам апрельские счета за воду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ближайший месяц ветераны получат необычный платежный документ, напечатанный на цветной бумаге с отметкой «Оплачено» и указанием суммы «0 рублей», — пояснили в компании.

В пресс-службе добавили, что в случае, если ветеран все же произведет оплату за апрель, деньги будут зачислены в счет погашения в следующем месяце.

По словам главного управляющего директора ООО «Горводоканал» Юрия Ильина, акция «Квитанция Победы» пройдет во всех городах присутствия «РКС».

«Подвиг, который совершили наши деды и прадеды, невозможно недооценить. Мы все в великом долгу перед ними. В знак благодарности за участие в Великой Отечественной войне мы выпустили специальные «Квитанции Победы» для ветеранов города Пензы, на которых наши дорогие победители увидят не только нулевую сумму, но и слова глубочайшего уважения и признательности за их великое дело», — отметил он.

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