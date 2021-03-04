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С улиц Пензы за сутки вывезено 7,6 тыс. кубометров снега

12:03 | 04.03.2021 | ЖКХ

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Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. 7 тыс. 608 кубометров снега вывезено с улиц Пензы за минувшие сутки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

С улиц Пензы за сутки вывезено 7,6 тыс. кубометров снега

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Работы проводились на 18 участках, в их числе те, на которых в период таяния снега возможно подтопление: на улицах Чаадаева, Кривозерье, Сурской, Клары Цеткин, Красной, Карпинского, Кустанайской, Тарханова, Луначарского, Рахманинова, Белинского, Пушкина, Захарова, Лермонтова, в Горбатовом переулке, на проспекте Победы, Сурском мосту и путепроводе на улице Беляева», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в четверг, 4 марта, работы по очистке дорог и тротуаров продолжаются.

«Задействовано 90 единиц техники и 88 сотрудников МУП «Пензадормост», — уточняется в сообщении.

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