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В доме на улице Ладожской в Пензе по требованию прокуратуры восстановлена труба мусоропровода

11:06 | 31.05.2024 | ЖКХ

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Пенза, 31 мая 2024. PenzaNews. Труба мусоропровода в многоквартирном доме на улице Ладожской в Пензе восстановлена по требованию прокуратуры после обращения жильца в надзорное ведомство.

В доме на улице Ладожской в Пензе по требованию прокуратуры восстановлена труба мусоропровода

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«По сведениям управляющей организации, часть мусоропровода на втором этаже демонтирована неустановленными лицами в 2000 году. Собственники помещений жилого дома решение об исключении мусоропровода из состава общего имущества не принимали. Несмотря на это, управляющая организация – ЖСК «Бытовик» длительное время не принимала мер к восстановлению мусоропровода, чем нарушались права граждан на безопасные условия проживания», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«По итогам рассмотрения представления прокуратуры района председателю ЖСК проведены работы по восстановлению конструкции трубы мусоропровода. Управляющий ЖСК привлечен к дисциплинарной ответственности», — добавляется в тексте.

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