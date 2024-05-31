В доме на улице Ладожской в Пензе по требованию прокуратуры восстановлена труба мусоропровода ЖКХ

Пенза, 31 мая 2024. PenzaNews. Труба мусоропровода в многоквартирном доме на улице Ладожской в Пензе восстановлена по требованию прокуратуры после обращения жильца в надзорное ведомство.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«По сведениям управляющей организации, часть мусоропровода на втором этаже демонтирована неустановленными лицами в 2000 году. Собственники помещений жилого дома решение об исключении мусоропровода из состава общего имущества не принимали. Несмотря на это, управляющая организация – ЖСК «Бытовик» длительное время не принимала мер к восстановлению мусоропровода, чем нарушались права граждан на безопасные условия проживания», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«По итогам рассмотрения представления прокуратуры района председателю ЖСК проведены работы по восстановлению конструкции трубы мусоропровода. Управляющий ЖСК привлечен к дисциплинарной ответственности», — добавляется в тексте.