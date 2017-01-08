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Момент столкновения скорой помощи и иномарки в Пензе запечатлел видеорегистратор

09:35 | 08.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 8 января 2017. PenzaNews. Видеорегистратор в машине очевидца запечатлел момент столкновения легкового автомобиля «Volkswagen Passat» и машины скорой помощи на улице Терновского в Пензе в субботу, 7 января.

Момент столкновения скорой помощи и иномарки в Пензе запечатлел видеорегистратор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На кадрах видно, что иномарка на большой скорости влетела в правую часть машины скорой помощи, которая ехала с включенными спецсигналами.

В результате удара «ГАЗель» полностью развернуло, и она ударила иномарку по задней части. После этого «Volkswagen» занесло на тротуар вблизи частного дома.

По имеющейся информации, в ДТП пострадали женщина 1986 года рождения и девочка 2012 года рождения.

Для ликвидации последствий случившегося от главного управления МЧС России по Пензенской области привлекались четыре человека и одна единица техники.

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.
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