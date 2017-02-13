Проверка организована по факту гибели двоих молодых людей при пожаре в Засечном Происшествия

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту обнаружения тел двоих молодых людей 1993 и 1995 годов рождения после тушения пожара в бесхозном строении в селе Засечном Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

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«В ночь на 13 февраля во временном строении, расположенном в селе Засечное Пензенского района произошло возгорание. После тушения огня в помещении обнаружены тела двух мужчин», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время назначено судебно-медицинское исследование.

«Устанавливаются точные причины возгорания, а также обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснила Людмила Фомина.