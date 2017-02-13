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Проверка организована по факту гибели двоих молодых людей при пожаре в Засечном

09:54 | 13.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту обнаружения тел двоих молодых людей 1993 и 1995 годов рождения после тушения пожара в бесхозном строении в селе Засечном Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Проверка организована по факту гибели двоих молодых людей при пожаре в Засечном

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ночь на 13 февраля во временном строении, расположенном в селе Засечное Пензенского района произошло возгорание. После тушения огня в помещении обнаружены тела двух мужчин», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время назначено судебно-медицинское исследование.

«Устанавливаются точные причины возгорания, а также обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснила Людмила Фомина.
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