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Проверка организована по факту гибели двоих мужчин при пожаре в Тамале

10:32 | 16.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту обнаружения двух тел после тушения пожара на улице Восточной в рабочем поселке Тамала Пензенской области.

Проверка организована по факту гибели двоих мужчин при пожаре в Тамале

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, около 23.00 в минувшую среду, 15 февраля, в правоохранительные органы поступила информация о возгорании, произошедшем в частном домовладении . После тушения огня было обнаружено тело 57-летнего хозяина жилища и его 35-летнего знакомого», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что в настоящее время устанавливаются причины возгорания и все обстоятельства произошедшего.

«Также назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проведения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — добавила собеседница агентства.
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