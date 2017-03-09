Проверка организована по факту гибели рыбака в Земетчино Происшествия

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту обнаружения тела 46-летнего жителя поселка Земетчино Пензенской области на водной глади реки Машни.

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«По предварительным данным, вечером 7 марта с целью рыбной ловли мужчина вышел на покрытую льдом поверхность реки Машни, где под его тяжестью лед проломился, и местный житель погрузился под воду. Тело мужчины было извлечено из реки сотрудниками спасательной службы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что, по предварительным данным, причиной смерти стало утопление.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила собеседница агентства.

Людмила Фомина напомнила, что выход на лед в период, когда устанавливается положительная температура воздуха, небезопасен и может привести к смертельным последствиям.