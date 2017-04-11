В Нижнем Ломове госпитализированы мотоциклист и его малолетняя пассажирка Происшествия

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Мужчина 1992 года рождения, управлявший мотоциклом «Yamaha», и его пассажирка – девочка 2001 года рождения госпитализированы в результате ДТП, произошедшего у дома №30А на улице Шоссейной в Нижнем Ломове Пензенской области вечером в минувший понедельник, 10 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону.

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«По предварительным данным, в 16.40 произошло столкновение автомобиля «Toyota Avensis» и мотоцикла», — сказали в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что за рулем иномарки находился мужчина 1976 года рождения.

По факту ДТП организована проверка, выясняются обстоятельства случившегося.