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В Нижнем Ломове госпитализированы мотоциклист и его малолетняя пассажирка

11:19 | 11.04.2017 | Происшествия

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Мужчина 1992 года рождения, управлявший мотоциклом «Yamaha», и его пассажирка – девочка 2001 года рождения госпитализированы в результате ДТП, произошедшего у дома №30А на улице Шоссейной в Нижнем Ломове Пензенской области вечером в минувший понедельник, 10 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону.

В Нижнем Ломове госпитализированы мотоциклист и его малолетняя пассажирка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, в 16.40 произошло столкновение автомобиля «Toyota Avensis» и мотоцикла», — сказали в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что за рулем иномарки находился мужчина 1976 года рождения.

По факту ДТП организована проверка, выясняются обстоятельства случившегося.
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