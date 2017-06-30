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Водитель фуры из Пензенской области осужден за гибель семерых человек под Саратовом

12:27 | 30.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении назначено 33-летнему жителю Пензенской области, который признан судом виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель семерых человек в Саратовской области.

Водитель фуры из Пензенской области осужден за гибель семерых человек под Саратовом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ночью 15 января на участке автодороги «Нижний Новгород — Саратов» в районе села Тарумовка водитель машины с полуприцепом, следовавший из Пензы, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с минивэном. Оба автомобиля съехали в кювет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Саратовской области.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП скончались водитель и шестеро пассажиров минивэна.

«По данным следствия, все они являлись гражданами стран СНГ», — отметили в пресс-службе.

В СКР пояснили, что в ходе следствия водитель фуры полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии.

«Он лишен права управлять транспортными средствами на 2 года», — резюмировали в управлении.
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