В Каменке после пожара обрушилась кровля неэксплуатируемого здания Происшествия

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Возгорание резинотехнических отходов произошло в неэксплуатируемом здании на улице Чернышевского в Каменке Пензенской области утром в пятницу, 30 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

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«Площадь пожара составила 50 кв. метров», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в результате происшествия обрушилась кровля здания на площади 20 кв. метров.

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«Пострадавших нет. В настоящее время устанавливается собственник строения, а также причины пожара», — отметила Анна Шупилова.

Она добавила, что для ликвидации последствий случившегося привлекалось два пожарных расчета.

Очевидцы делятся фотографиями с места пожара в социальных сетях. На кадрах видно, что из-за здания валят густые клубы черного дыма. По словам интернет-пользователей, пожар произошел на территории предприятия «Белинсксельмаш», однако официального подтверждения эта информация пока не получила.