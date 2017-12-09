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Под Пензой водитель иномарки погиб в тройном ДТП с участием фуры и «ЗИЛа»

11:57 | 09.12.2017 | Происшествия

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Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Мужчина 1972 года рождения, управлявший автомобилем «Volkswagen Passat», погиб в результате тройного ДТП с участием фуры «Volvo» и грузовика «ЗИЛ», произошедшего на 414 км трассы «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенском районе Пензенской области в минувшую пятницу, 8 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД по региону.

Под Пензой водитель иномарки погиб в тройном ДТП с участием фуры и «ЗИЛа»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что фурой управлял мужчина 1989 года рождения, а «МАЗом» — водитель 1959 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Volkswagen Passat» от полученных телесных повреждений скончался на месте», — пояснили в Госавтоинспекции.

По факту трагического ДТП организована проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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