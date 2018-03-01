Вступил в силу приговор по делу о гибели мальчика в ДТП в Ахунах Происшествия

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 31-летний житель Заречного Александр Самсонов проведет два года в колонии-поселении за гибель 9-летнего мальчика в ДТП в пензенском микрорайоне Ахуны, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«По делу установлено, что вечером 12 октября 2017 года мужчина на своем автомобиле «Kia Sorento» следовал по улице Коннозаводской на скорости более 60 км/ч. При включении для него красного сигнала светофора у пешеходного перехода вблизи дома №30/21 по улицам Коннозаводской/Ягодной водитель не принял своевременных мер к снижению скорости, перед стоп-линией не остановился и выехал на «зебру». В это время на разрешающий сигнал светофора дорогу переходили два родных брата в возрасте 11 и 9 лет, возвращавшихся с дополнительных занятий домой», — напомнила собеседница агентства.

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Она уточнила, что в результате машина сбила младшего брата, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Светлана Артамонова добавила, что нарушитель правил дорожного движения был лишен права управления транспортными средствами на 2,5 года.

«Не согласившись с вынесенным приговором, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке, настаивая на применении к нему условной меры наказания. Однако суд апелляционной инстанции в соответствии с позицией прокурора оставил приговор без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения», — сказала она.

В свою очередь пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова сообщила, что мужчина должен выплатить компенсацию морального вреда родителям погибшего мальчика — по 700 тыс. рублей, а также старшему брату — 300 тыс. рублей.