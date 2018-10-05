Под Никольском машина упала с моста в реку, погибли два человека Происшествия

Никольск, 5 октября 2018. PenzaNews. Два человека погибли в результате ДТП вблизи дома №1 на улице Речной в селе Столыпино Никольского района Пензенской области, где автомобиль «ВАЗ-21120» пробил ограждение моста и упал в реку. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Фото: 58.mchs.gov.ru

В ведомстве уточнили, что авария произошла около 5.00 в пятницу, 5 октября.

«По предварительным данным, водитель 1984 года рождения допустил наезд на ограждение моста с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате он и его пассажирка 1986 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия», — пояснили в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что по данному факту проводится проверка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.