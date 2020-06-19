В одном из дворов Пензы злоумышленник повредил три автомобиля Происшествия

Пенза, 19 июня 2020. PenzaNews. Мужчина, державший в руке предмет, похожий на кронштейн от малярного валика, повредил три автомобиля в одном из дворов на проспекте Победы в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, в полночь поступил сигнал о происшествии, после чего на место был направлен патрульный экипаж, который задержал предполагаемого злоумышленника — мужчину в возрасте 26 лет.

«Его опознал собственник одного из поврежденных автомобилей. Он рассказал, что услышал странные звуки на улице и решил выглянуть в окно, где заметил неизвестного мужчину, наносившего удары предметом, похожим на кронштейн от малярного валика, по транспортным средствам», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что у трех машин оказались разбиты и поцарапаны стекла.

«Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был доставлен в отдел полиции», — сказали в Росгвардии.