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Около половины пассажиров попавшего в ДТП автобуса «Москва — Пенза» вернулись домой

10:29 | 17.03.2021 | Происшествия

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Пенза, 17 марта 2021. PenzaNews. 25 пассажиров рейсового автобуса «Москва — Пенза», опрокинувшегося на федеральной трассе М5 «Урал» в Рязанской области в ночь на 17 марта, вернулись домой. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Около половины пассажиров попавшего в ДТП автобуса «Москва — Пенза» вернулись домой

Фото: 62.мвд.рф

«Два пассажира находятся в больнице в Рязани — состояние пострадавших средней степени тяжести, еще 12 будут доставлены другим автобусом в Пензенскую область после завершения следственных действий. 25 пассажиров уже вернулись домой. 17 человек решили возвращаться самостоятельно», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что обсудил ситуацию с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, а также находится в тесном контакте с УМВД.

«Министр здравоохранения получил указание контактировать с рязанскими медиками. Если будет необходимость и позволит состояние пациентов, мы будем готовы транспортировать наших жителей в региональные больницы спецмашинами», — добавил Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 марта в 1.30 на 226 км федеральной трассы М5 «Урал» в Спасском районе Рязанской области опрокинулся рейсовый автобус «Москва — Пенза», в котором находились 58 человек, в том числе двое водителей.

По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 18 человек, получивших травмы различной степени тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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