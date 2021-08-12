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Пензенец во время прогулки обнаружил ящик с патронами

10:36 | 12.08.2021 | Происшествия

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Пенза, 12 августа 2021. PenzaNews. Житель Пензы обнаружил ящик с патронами по время прогулки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пензенец во время прогулки обнаружил ящик с патронами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В правоохранительные органы города Пензы обратился местный житель с сообщением о том, что во время прогулки обнаружил металлический короб, вблизи которого были разбросаны предметы, похожие на патроны. На место незамедлительно выехали сотрудники вневедомственной охраны и группа разминирования ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что специалисты тщательно обследовали найденный ящик и прилегающую территорию.

«В результате стражами порядка было обнаружено 276 патронов различного калибра со следами коррозии. С соблюдением всех мер безопасности патроны были осмотрены и переданы сотрудникам полиции для проведения экспертизы», — пояснили в управлении.

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