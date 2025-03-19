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Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту нападения безнадзорных собак на ребенка в Пензе

09:08 | 19.03.2025 | Происшествия

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Пенза, 19 марта 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения безнадзорных собак на ребенка в Пензе.

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту нападения безнадзорных собак на ребенка в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следственными органами СК России по Пензенской области по факту нападения безнадзорных собак на ребенка возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность». Как ранее сообщалось в СМИ, нападение произошло 15 марта в районе одной из школ. В результате нападения мальчику были причинены телесные повреждения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета России.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю регионального управления СК России Игнатенкову В.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — добавляется в тексте.


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