Мало быть самодостаточным музыкантом, нужно делиться своими знаниями — Михаил Кокорин Интервью

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Заслуженный артист России, директор центра русской хоровой и вокальной культуры, руководитель губернаторского ансамбля солистов «Старгород» Михаил Кокорин дал интервью корреспонденту ИА «PenzaNews» Маргарите Кривцовой, в котором порассуждал о возможности организации в Пензе высшей музыкальной школы, рассказал о мерах по сохранению облика киноконцертного зала «Октябрь», а также ответил на вопрос о том, насколько сложно творческому человеку работать вместе с супругой.

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— Михаил Николаевич, насколько я знаю, Вы окончили Нижегородскую государственную консерваторию имени М.И. Глинки, хотя родились в Пензе. Почему приняли решение отправиться именно в столицу Приволжского федерального округа?

— В Пензе не было возможности получить образование такого уровня. Конечно, ближе была саратовская консерватория, но в Нижний Новгород я поехал из-за того, что там хороший профессорско-преподавательский состав и достаточно сильная домровая школа.

Я учился там пять лет, но прожил восемь. Потом решил вернуться в Пензу по жилищным и семейным причинам.

— На Ваш взгляд, как с того времени изменилась ситуация с музыкальным образованием в Пензе? По Вашему мнению, сегодня у начинающих музыкантов и вокалистов есть возможность получить хорошие знания, не уезжая в другие города?

— Можно учиться в колледже искусств, можно — в Пензенском государственном университете на факультете педагогики, психологии и социальных наук, но это не совсем то. Хотелось бы, чтобы здесь была высшая музыкальная школа и кадры не терялись, уезжая в Нижний Новгород или Саратов.

Слава богу, что кто-то из нас, окончив консерваторию, вернулся обратно в Пензу.

В основном молодежь вся уезжает и остается там. Когда ты учишься в другом городе, ты находишь там работу, заводишь знакомства, живешь несколько лет, так или иначе стараешься зацепиться.

В Пензе, я думаю, есть развитие. Тем более, что город вкладывает в культуру — есть рабочие места и хорошие зарплаты у артистов.

— Как Вы считаете, в нынешних условиях существует возможность организовать в Пензе если не самостоятельный вуз, то хотя бы отдельное подразделение для музыкантов? Из последних подобных примеров на ум приходит, пожалуй, только центр музыкального образования, который является совместным проектом ПГУ и колледжа искусств.

— Да, попытки были. Самарский институт культуры, например, пытался здесь филиал открыть.

На самом деле, мне кажется, что все достаточно просто. На базе педагогического института имени В.Г. Белинского [Пензенского государственного университета] надо делать музыкально-педагогический институт — не начальное и специальное образование, а именно музпед, как в Тамбове МПИ имени С.В. Рахманинова.

Дело только за бумажной работой — нужно подготовить документы и получить лицензию на один из видов обучения. Специалистов можно набрать. Они все готовы и рвутся в бой. Мы играющие музыканты, окончили консерватории и можем что-то дать. Желающие учиться тоже есть.

Тут нужно одобрение ректората в первую очередь, а потом уже все развивать. Можно начать с 1–2 факультетов, например, «Народное исполнительство» и «Классическое исполнительство». За это хотелось бы попереживать, чтобы в Пензе наконец-то можно было получить высшее музыкальное образование.

— Михаил Николаевич, осенью прошлого года Вы создали в Пензе первый детский ансамбль домристов. Каковы предварительные итоги его деятельности? Уточните, пожалуйста, сколько детей входят в ансамбль и планируется ли концерт по случаю первой годовщины?

— Сейчас занимаются примерно 30 человек. Это учащиеся разных пензенских музыкальных школ и школ искусств. Состав в течение года пополнялся и к настоящему времени уже сформировался. Кстати, дети, которые играют в ансамбле и идут поступать в музыкальное училище в дальнейшем, просят остаться в коллективе — здесь ребята вовлечены во что-то родное. Это не тот учебный процесс, как в музыкальной школе. Тут совсем другое общение.

— А какова финансовая сторона вопроса?

— Занимаюсь я с ними бесплатно. С инструментами нам помог педагогический институт имени В.Г. Белинского. Он дал нам домры во временное пользование, так что никто из детей их не покупал.

В пединституте нам дали возможность посмотреть, что есть. База была достаточно хорошая. Кое-что пришлось подреставрировать, конечно, но зато дети занимаются на хороших музыкальных инструментах.

Кто-то взял домры на лето домой — тренироваться. Глаза у всех горят.

Мы уже выступили на множестве достаточно больших концертов, мероприятий. По случаю первой годовщины со дня основания коллектива действительно планировали дать концерт. Но недавно приняли участие в конкурсе «Край талантов» и решили, что этим закроем сезон.

У нас создана очень теплая атмосфера. Я всегда прошу родителей приходить на репетиции ансамбля домристов. Они видят, как их дети трудятся, сопереживают им и погружаются в творческий процесс. Здесь происходит особенное общение и сближение.

— Михаил Николаевич, на Ваш взгляд, насколько важна для музыканта теоретическая подготовка и наличие специального образования? Вы вообще верите в музыкантов-самоучек?

— Конечно. Мой папа — музыкант-самоучка. Он незрячий, но с детства играет на разных музыкальных инструментах: гитаре, саксофоне, аккордеоне, баяне, кларнете, ударных, бас-гитаре, трубе, валторне.

Вообще все зависит от того, какие цели. Естественно, ты не станешь профессиональным музыкантом без образования. А если ты хочешь играть на всем, но не планируешь делать это основным источником дохода и не выходишь на сцену, тогда, возможно, достаточно музыкальной школы или игры по слуху. Чтобы сыграть несколько песен на гитаре в компании друзей, этого достаточно.

Мастерство само по себе не появляется. Оно всегда приходит через труд, преемственность и образование. Мало быть самодостаточным, нужно быть еще и образованным, делиться этим и вбирать в себя.

Бывает, что человек выступает в одном коллективе, и ему этого для самореализации мало, хочется поработать в разных направлениях. Почему бы тогда не поиграть и не спеть в разных составах? Есть и очень именитые сессионные музыканты.

В Пензе сейчас есть определенный слой, некий андеграунд. Они выступают в арт-клубах, барах, пабах. Можно реализовываться и через такое пространство. Может быть, из всех пензенских музыкантов один или два станут Башлачевым, Цоем или Шевчуком.

Насколько возможно, я стараюсь поддерживать любое музыкальное течение, если это сделано хорошо и с душой. На всех моих фестивалях есть пензенские исполнители, даже неоднозначные.

Пока в Пензе в основном перепевки, но это ступень — нужно научиться повторять, а потом заводить что-то свое. Но есть и ряд достаточно известных исполнителей: «Малыш и Гулливер», например, Андрей Черкашин — достаточно видный для Пензы автор и исполнитель. История покажет, как дальше будет.

— Михаил Николаевич, в День России и День города в Пензе прошел кавер-фестиваль, организатором и идейным вдохновителем которого были Вы. На Ваш взгляд, удалось ли все задуманное? Получилось ли концертом, который длился несколько часов, компенсировать отсутствие столичных артистов, которых раньше так ждали многие пензенцы?

— Последние три года фестивали проводятся на центральных площадях города, в этот раз — на Юбилейной, потому что она самая перспективная, большая и красивая, ее облагораживают два здания. Не поставить там сцену и экран и не показать творчество, которым занимается столько коллективов, было бы преступлением.

Мы взяли, к сожалению, не всех, хотя и были на сцене почти семь часов. Ужимали программу и у тех, кто был.

Прозвучали песни, которые знают все. Каждый коллектив представлял определенное направление, и все зрители нашли что-то для себя. Кто-то насладился творчеством Виктора Цоя, кто-то слушал ВИА 1970-х, кто-то — современную музыку, а кто-то особенно был рад «The Beatles»: мы специально пригласили самарскую группу «The Singles».

Вы говорите о приглашенных столичных артистах, но практически у каждой московской звезды играет один или несколько наших — пензенских — музыкантов. Например, у Александра Маршала и Ирины Аллегровой, в группах «Моральный кодекс» и «Моя Мишель». К тому же пригласить звезду стоит больших денег.

Что лучше послушать: плюсовую фонограмму известного артиста или семь часов живой музыки? Судите сами.

Сейчас нам всем нужно немного отдохнуть, а в дальнейшем будем организовывать еще много интересных музыкальных фестивалей.

— Совсем скоро, в 2019 году, у «Старгорода» будет юбилей — 20 лет. Сегодня коллектив известен не только в Пензе и других регионах России, но и за рубежом. По Вашему мнению, в чем секрет такого долгого и успешного творчества?

— Думаю, тут дело в совпадении интересов всех музыкантов. Это наше любимое дело, наш труд и определенное мастерство. В результате творчество находит отклик у слушателей.

Вообще виднее людям, которые приходят на концерты. Кстати, репетиции «Старгорода» тоже можно запросто посетить. Мы всегда открыты для общения. Нельзя делать что-то хорошее с закрытым сердцем.

— В одном из интервью Вы признались, что иногда мучительно долго ищете композиции для ансамбля и не находите. Почему? В связи с этим никогда не было желания писать свою музыку?

— Мы полагаемся в выборе репертуара на наш собственный вкус. Нам хотелось бы, чтобы этот материал был нам интересен с точки зрения исполнения и аранжировки.

Стараемся, чтобы не было произведений, что называется «для метража». Это когда, знаете, идет концерт: хорошая композиция, еще одна, а потом другая, но она уже не цепляет. Создается впечатление, что нужно было растянуть концерт на два часа и пришлось вставлять неинтересные «проходящие» произведения.

Определенную сложность представляет то, что каждую вещь мы переделываем — от аранжировки до изменения композиции. Мы долго ищем взаимосвязь определенных направлений, чтобы все звучало очень гармонично.

Например, у «Старгорода» в репертуаре есть «Свободная фантазия на тему «Очи черные». Мы над ней работали года два. Изначально сделали аранжировку, начали репетировать и поняли, что это не то. Захотелось переработать снова. В итоге получилось практически самобытное произведение.

Свою музыку я не сочиняю. Даже на уровне аранжировок мы в основе держим то, что сочинил композитор.

— Михаил Николаевич, в апреле у «Старгорода» вышла первая виниловая пластинка — альбом «Импортозамещение», что без преувеличения стало знаменательным событием в культурной жизни города. Сейчас, по прошествии нескольких месяцев, поделитесь впечатлениями, насколько она оказалась востребованной? Планируете ли выпуск новых виниловых альбомов?

— Половину тиража предприятие «ЦеСИС НИКИРЭТ», которое и помогло нам выпустить пластинку, реализовало в рамках сотрудничества с другими компаниями как подарок с напоминанием о пензенской земле и как сувенир. Часть они даже пустили в продажу. Думаю, «ЦеСИС НИКИРЭТ» поможет нам и со следующим виниловым альбомом.

Материала, который мы записывали, больше, чем уместилось на пластинку, и мы мечтаем о том, чтобы издать то, что не вошло. Те вещи, которые мы уже записали, сведены и готовы, надо дополнить несколькими другими композициями. Это будет уже другая подборка и другая история.

Я думаю, что мы начнем заниматься записью второго альбома осенью. Мы хотим, чтобы это тоже был винил.

Стать обладателем пластинки можно не только, получив ее в подарок. Мы практически закончили переговоры: я думаю, что можно будет купить ее в магазине «Сиквел» на улице Московской. Рассматривается возможность продажи пластинки в сувенирных лавках.

Очень многие интересовались, где приобрести технику для прослушивания. Думаю, выпуском винилового альбома мы даже сделали небольшую рекламу магазинам, которые продают проигрыватели разного класса, хотя их можно найти буквально везде.

— Расскажите, пожалуйста, как встречают «Старгород» за границей. Я знаю, что примерно месяц назад Ваш коллектив выступал в столице Венгрии — Будапеште. Отличается ли, по Вашему мнению, публика в России и за рубежом?

— Мы ездили в рамках Дня Победы — «Старгород» и народная исполнительница Татьяна Стаильская. Одна из задач Российских культурных центров в Венгрии — познакомить местное население с традициями, рассказать, чем живет наша многонациональная страна.

На выступление в Росцентре собрались около 200 человек. Из русских было всего несколько ветеранов, которые там живут в данный момент. 90-летние люди пришли послушать родную музыку. Присутствовало много венгерской молодежи, но языкового барьера не было, хотя мы и говорили по-русски. Наш язык знают во всех странах бывшего социалистического лагеря, в том числе молодое поколение.

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Мы ориентировали программу на День Победы, но когда я знакомил зрителей с коллективом, обмолвился, что мы играем и классику, и рок, и джаз. После завершения основной части концерта один ветеран как раз и попросил нас исполнить джазовую композицию. Когда сыграли, 90-летний человек, прошедший войну, с третьего ряда встал, подошел и пожал руку. Это дорогого стоит.

На венгерском языке песен мы не исполняли, но у нас в репертуаре есть музыка к их традиционному танцу чардаш. Наша и их народная музыка очень близка, хотя язык, конечно, совершенно разный.

И за границей, и в России нас встречают одинаково хорошо. Отношение публики к тому, что мы играем, практически не отличается.

— Михаил Николаевич, Вы совмещаете работу в ансамбле «Старгород» с руководством центром русской хоровой и вокальной культуры, а также организацией многих фестивалей. Вас постоянно можно увидеть на различных мероприятиях. Долгое время Вы были редактором на «Мост Радио». Поделитесь секретом — как удается все успевать?

— Где я нахожу этот 25-й час? Я, наверное, краду у семьи, у самого себя, у творчества. Выбирая что-то одно, на другое времени ты не оставляешь. Жизнь покажет, правильно ли мы расставляли приоритеты.

Всем говорю в первую очередь не забывать про семью, потому что когда там порядок, все домашние понимают, ради чего ты порой задерживаешься на работе и проводишь с ними меньше времени.

— Вы ведь играете в ансамбле «Старгород» вместе с женой. Какой отпечаток накладывает на творчество и семью такая совместная работа?

— Я считаю, что это прекрасно. Единственное, есть проблемы житейского характера. Часто нужно искать, с кем из родных оставить детей. Например, Михаил, наш сын, практически с двух месяцев с нами путешествовал, сидел за кулисами. Так же сейчас и дочь Надя иногда с нами оказывается на выступлениях.

Мы, конечно, говорим всегда, что не будем обсуждать дома репетиции и концерты, но так не получается. Приходим и начинаем рассуждать, спорить. До серьезных ссор, правда, дело не доходит.

— Михаил Николаевич, центр русской хоровой и вокальной культуры Пензы, где мы сейчас находимся, располагается в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» на улице Кирова. Историческая справка гласит, что изначально здесь был электрокинотеатр «Олимп», где 7 апреля 1917 года открылся первый пензенский губернский крестьянский съезд, а в 1918–1919 годах размещался Пензенский губернский совет профсоюзов. Сегодня это объект культурного наследия регионального значения. В связи с этим не могу Вас не спросить, какие усилия прилагаются для того, чтобы поддерживать его в надлежащем состоянии?

— ККЗ «Октябрь» — городское учреждение, а, значит, и его капремонт будет проводиться на городские средства. Перед муниципалитетом сейчас стоит много острых и первоочередных задач, в том числе решение проблем с сооружениями, которые находятся в более плохом состоянии, в том числе с жилыми.

Нужно помнить, что ремонт памятника архитектуры всегда обходится в разы дороже, чем обычного строения. Необходимо подготовить проектно-сметную документацию, которая должна пройти экспертизу, причем не в Пензе, а в Саратове. За нее нужно заплатить большие деньги. Да и таким особым ремонтом могут заниматься только две пензенские компании.

При всем этом киноконцертный зал «Октябрь» удается сохранять практически в неизменном состоянии уже лет 30–40.

Обычно, когда в прессе появляется информация о необходимости ремонта какого-то учреждения культуры, это выглядит как жалоба. Хочу сразу пояснить, что здесь другая ситуация. Мы прикладываем все усилия, любим это здание, рады, что нас финансируют, и хотим работать именно здесь.

Планируется ли в ближайшее время делать капитальный ремонт, мне неизвестно. Все зависит от финансирования. Нужно привести в порядок кровлю в первую очередь, а уже потом думать обо всем остальном. Пока не сделан капремонт крыши, строение будет разрушаться.

Текущие проблемы решаем в рабочем порядке постоянно. Оштукатуренные, темные места на стенах здания — это как раз наша забота, в ближайшее время покрасим в тон. Лестницу обварили уголками, чтобы она не сыпалась, залили бетоном.

Чтобы на прилегающей территории было спокойнее, установили шлагбаумы. Помогло предприятие «ЦеСИС НИКИРЭТ». Надо понимать, что территорию мы ни от кого не закрываем. Все, кому нужно поставить машину на парковку, могут зайти в ККЗ «Октябрь» и попросить открыть шлагбаум.

Также у нас на разных концах здания две камеры, чтобы не было хулиганства. К тому же это очаг культуры, должна быть определенная безопасность посещения.

Внутри, Вы видите, тоже сохраняем здание, потолки делаем, в прошлом году сцену поменяли, отремонтировали. Занимаемся состоянием репетиционных залов, системой отопления. Закупаем оборудование, чтобы «Октябрь» все-таки оставался киноконцертным залом.

Сюда приходит много пожилых людей, проводятся различные ветеранские фестивали. Каждый понедельник мы показываем фильмы для пенсионеров, ретроспективы, по воскресеньям проводим концерты.

К тому же здесь занимаются два коллектива — муниципальный духовой оркестр под руководством Анатолия Набережного и ансамбль солистов «Старгород». Здесь наша малая концертная и основная репетиционная база.

В «Октябре» есть возможность аренды зала. Расценки на это рассчитаны управлением муниципального имущества Пензы.

Главное, что артисты продолжают работать, сама аура внутри очень благоприятная.

— Михаил Николаевич, большое спасибо Вам за интервью и за Ваше творчество. Желаю дальнейших успехов!

Кокорин Михаил Николаевич — заслуженный артист России, директор центра русской хоровой и вокальной культуры Пензы, руководитель губернаторского ансамбля солистов «Старгород».

Родился в Пензе 4 августа 1972 года.

Семь лет учился в детской музыкальной школе №1 по классу домры.

В 1987 году поступил в пензенское музыкальное училище имени А.А. Архангельского.

В 1996 году окончил Нижегородскую государственную консерваторию имени М.И. Глинки.

С 1993 по 1999 годы работал в Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки лаборантом и преподавателем.

С 1999 по 2001 годы был артистом-инструменталистом в пензенском доме искусств.

В 1999 году создал ансамбль «Старгород», является его художественным руководителем. Играет в коллективе на домре, его супруга Татьяна Кокорина — на домре-альте, Александр Ивлиев — на балалайке-контрабасе, Михаил Чепышев — на баяне.

С 2001 по 2009 годы работал артистом-инструменталистом в пензенской областной филармонии.

С 2001 по 2015 годы был музыкальным редактором на «Мост Радио» в Пензе.

С 2007 года является директором центра русской хоровой и вокальной культуры Пензы, который располагается в киноконцертном зале «Октябрь».

Женат, воспитывает сына Михаила и дочь Надежду.