«МегаФон» поможет оградить школьников от интернет-угроз во время каникул Связь и ИТ

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Родители пензенских школьников могут оградить своих детей от интернет-угроз в дни школьных каникул с помощью услуг и сервисов компании «МегаФон».

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В частности, ограничить доступ к сайтам для взрослых поможет сервис «Детский интернет».

«Он работает по принципу «белого» списка — сайты, содержащие контент из категории «18+», информацию экстремистского характера или азартные игры, открываться не будут. Если потенциально опасная информация находится среди полезной, то будут блокироваться только нежелательные данные, а остальные останутся доступными. Абонентская плата за услугу составляет 2 рубля в сутки. Подключить ее можно с помощью USSD-запроса *580#, а отключить — в салоне или через оператора контакт-центра», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского регионального отделения ПАО «МегаФон».

В компании добавили, что также родители могут узнать, где именно находится ребенок с помощью услуги «Радар».

«Местоположение нужного абонента определяется с точностью до десятков метров. Результат можно посмотреть на карте города с компьютера или смартфона. Цена услуги составляет 3 рубля в сутки. При подключении расширенной опции «Радар+», можно узнать, что ребенок вышел за пределы района, где он обычно бывает. При выходе из установленной зоны родители получат SMS с уведомлением», — сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что банковская карта от «МегаФона» позволит сделать безопасным поход в магазин.

«Деньги ребенок может попросту потерять, а в худшем случае их могут украсть или отнять. Карты «МегаФон MasterCard» объединяют мобильный счет абонентов оператора с банковским, то есть деньги, которые лежат на балансе, теперь можно потратить на массу товаров и услуг. Родитель будет получать уведомления о том, сколько потратил ребенок в магазине. Оформить карту можно в любом салоне оператора с паспортом. Для абонентов тарифных планов «Все включено» процедура будет бесплатной», — резюмировали в пресс-службе.