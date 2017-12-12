«МегаФон» и Mastercard дают возможность увидеть новые «Звездные войны» по спеццене Связь и ИТ

Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области, являющиеся держателями банковской карты «МегаФон» платежной системы Mastercard, могут получить скидку при покупке билетов на новый фильм легендарной саги «Звездные войны», мировая премьера которого состоится 14 декабря.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе оператора, уже сейчас при покупке билетов на фильм «Звездные войны: Последние джедаи» через мобильное приложение или сайт «Киноход» клиенты получат скидку в размере 20%.

По словам директора по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон» Яна Кухальского, специальное предложение полностью отвечает философии легендарного фильма.

«Сила — важнейшее понятие в саге «Звездные войны». По сути, это всеобъемлющая связующая энергия. Так же и мы создаем вокруг своих абонентов единую экосистему сервисов и партнерств. Теперь при помощи банковской карты «МегаФон» именно наши абоненты могут купить билеты в кино с 20-процентной скидкой», — отметил он.

«Звездные войны: Последние джедаи» — американский фильм в жанре космической оперы, режиссером и автором сценария которого выступает Райан Джонсон. Восьмой эпизод саги запланирован как продолжение внутренней хронологии серии и является сиквелом предыдущих фильмов, а также вторым в третьей трилогии.

Мировая премьера картины состоится через два года после выхода в свет «Пробуждения силы» и через год после презентации фильма «Изгой-один. Звездные войны: Истории».

Банковскую карту «МегаФона» можно оформить начиная с октября 2016 года. Ее счет — это счет мобильного телефона, поэтому при совершении покупок деньги списываются с баланса и наоборот — при пополнении баланса номера, этими средствами можно воспользоваться по карте.