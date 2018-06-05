«МегаФон» напомнил о безопасности детей в интернете

Как сообщается на сайте оператора, «Родительский контроль» дает возможность следить за тем, где находится ребенок, управлять настройками его телефона и доступом к сайтам.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться на сайте «Родительского контроля» и создать профиль ребенка, используя подсказки. После получения согласия на управление с телефона профиль станет активным.
Родители могут определить на карте зоны — например, «школа» или «дом» — и получать сообщения, когда ребенок войдет или выйдет из нее.
Кроме того, с помощью бесплатного Android-приложения можно следить за зарядом батареи и балансом телефона ребенка, удаленно управлять звуком и интернетом на устройстве, получать более точные геоданные.
Услуга «Детский интернет» работает на основе черных списков, в которые входят сайты, запрещенные Роскомнадзором, а также страницы, попавшие в поле зрения ряда общественных организаций и оператора. Список запрещенной базы состоит из более чем 500 млн. сайтов и ежедневно обновляется: к нему добавляется до 100 тыс. сайтов в день.
В пакет услуги входит не только безопасный поиск, но и исключение сайтов, представляющих вирусную опасность для компьютера, морфологический анализ, возможность удаления контекстной рекламы и другое.
Усиленная защита достигается благодаря двойной фильтрации DNS-запросов и http-трафика, что позволяет блокировать опасные ресурсы и отдельный нежелательный контент внутри сайта — баннеры, рекламу, запросы, не закрывая при этом доступ к нему целиком.
Помимо этого, специалисты «МегаФона» рекомендуют позаботиться о защите самого мобильного устройства, установив антивирус ESET, который можно использовать одновременно на Android-смартфоне, планшете и компьютере.
Представители оператора также советуют рассказать детям о способах всегда оставаться на связи. Так, если закончились деньги на телефоне, ребенок может совершить звонок за счет родителей. Для этого ему нужно набрать три ноля, затем номер абонента, начинающийся с цифры 9.
Кроме того, можно настроить «Автоплатеж», чтобы на балансе телефона ребенка всегда были деньги. Для этого следует установить минимальный порог и сумму пополнения — например, на 100 рублей, когда на счете остается 30 рублей.
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