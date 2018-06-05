«МегаФон» напомнил о безопасности детей в интернете Связь и ИТ

Пенза, 5 июня 2018. PenzaNews. «МегаФон» напомнил родителям пензенских школьников, у которых начались летние каникулы, об услугах, позволяющих обеспечить безопасность детей в интернете.

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Как сообщается на сайте оператора, « Родительский контроль » дает возможность следить за тем, где находится ребенок, управлять настройками его телефона и доступом к сайтам.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться на сайте «Родительского контроля» и создать профиль ребенка, используя подсказки. После получения согласия на управление с телефона профиль станет активным.

Родители могут определить на карте зоны — например, «школа» или «дом» — и получать сообщения, когда ребенок войдет или выйдет из нее.

Кроме того, с помощью бесплатного Android-приложения можно следить за зарядом батареи и балансом телефона ребенка, удаленно управлять звуком и интернетом на устройстве, получать более точные геоданные.

Услуга « Детский интернет » работает на основе черных списков, в которые входят сайты, запрещенные Роскомнадзором, а также страницы, попавшие в поле зрения ряда общественных организаций и оператора. Список запрещенной базы состоит из более чем 500 млн. сайтов и ежедневно обновляется: к нему добавляется до 100 тыс. сайтов в день.

В пакет услуги входит не только безопасный поиск, но и исключение сайтов, представляющих вирусную опасность для компьютера, морфологический анализ, возможность удаления контекстной рекламы и другое.

Усиленная защита достигается благодаря двойной фильтрации DNS-запросов и http-трафика, что позволяет блокировать опасные ресурсы и отдельный нежелательный контент внутри сайта — баннеры, рекламу, запросы, не закрывая при этом доступ к нему целиком.

Помимо этого, специалисты «МегаФона» рекомендуют позаботиться о защите самого мобильного устройства, установив антивирус ESET , который можно использовать одновременно на Android-смартфоне, планшете и компьютере.

Представители оператора также советуют рассказать детям о способах всегда оставаться на связи. Так, если закончились деньги на телефоне, ребенок может совершить звонок за счет родителей. Для этого ему нужно набрать три ноля, затем номер абонента, начинающийся с цифры 9.

Кроме того, можно настроить «Автоплатеж», чтобы на балансе телефона ребенка всегда были деньги. Для этого следует установить минимальный порог и сумму пополнения — например, на 100 рублей, когда на счете остается 30 рублей.