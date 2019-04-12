«МегаФон ТВ» начнет показ финального сезона «Игры престолов» на следующей неделе Связь и ИТ

Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Пользователи онлайн-сервиса «МегаФон ТВ», в том числе проживающие в Пензенской области, получат возможность увидеть финальный сезон сериала «Игра престолов» в числе первых. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».

Фото: Megafon.tv

«Чтобы посмотреть всемирно известный сериал на «МегаФон ТВ», нужно стать абонентом тарифной линейки «Включайся!» и подключить пакет сериалов «Амедиатека», — пояснили в компании.

В пресс-службе добавили, что при соблюдении условий, перечисленных на сайте оператора, смотреть «Игру престолов» можно будет без дополнительной оплаты, без рекламных вставок и в HD-качестве.

«Финальные эпизоды сериала уже включены в тариф», — уточнили в «МегаФоне».

В пензенском отделении отметили, что следить за развитием событий в Вестеросе можно с экрана планшета или смартфона в любом месте, а при использовании Smart TV — с помощью домашнего телевизора.

«Для тех, кто забыл содержание предыдущих серий, на «МегаФон ТВ» собраны все семь предыдущих сезонов. Восьмой будет состоять из шести эпизодов. Кульминационная битва с армией мертвых обещает стать одной из самых грандиозных сцен в истории телевидения. Ее натурные съемки продолжались 55 ночей, а после производство перешло в студийные павильоны, где длилось еще несколько недель. Постановкой батальных сцен занимался режиссер «Битвы бастардов» Мигель Сапочник», — отметили в компании.