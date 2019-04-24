«Ростелеком» модернизировал сеть в 30 многоэтажных домах Пензы

Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. «Ростелеком» модернизировал оптическую сеть связи в 30 многоэтажных домах Пензы, установив новые коммутаторы с гигабитными портами доступа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского филиала компании.
«Подключив специальные тарифные планы «Игровой» и «Облачный», абоненты смогут ускорить домашний интернет до 200 Мбит/с», — пояснили в пресс-службе.
Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, запросы на увеличение скорости интернета чаще всего поступают как раз из многоэтажных домов.
«Компания идет навстречу пользователям и проводит точечный апгрейд оптической сети. В результате клиенты получают быстрый доступ к сетевым ресурсам и могут комфортно пользоваться любыми цифровыми сервисами», — подчеркнул он.
По данным провайдера, пользователям тарифного плана «Игровой» доступны бонусы и эксклюзивные опции от Wargaming и «Фогейм». В играх World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes абоненты автоматически получают улучшенные боевые машины и полноценный премиум-аккаунт, который дает дополнительные преимущества.
При выборе тарифа «Облачный» клиентам доступен объем памяти на «Яндекс.Диске», которая при соблюдении определенных условий будет ежемесячно увеличиваться на 1 Тб. За год пользователи смогут расширить «облако» до 12 Тб без дополнительной платы. Также абонентам тарифного плана доступны история изменений виртуального диска и приоритет при обращении в службу поддержки.
Уточнить условия установки новых коммутаторов и информацию о специальных интернет-тарифах можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании и по бесплатному номеру 8-800-1000-800.
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