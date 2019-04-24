EN
21:23:24 Среда, 24 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Ростелеком» модернизировал сеть в 30 многоэтажных домах Пензы

16:47 | 24.04.2019 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. «Ростелеком» модернизировал оптическую сеть связи в 30 многоэтажных домах Пензы, установив новые коммутаторы с гигабитными портами доступа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского филиала компании.

«Ростелеком» модернизировал сеть в 30 многоэтажных домах Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подключив специальные тарифные планы «Игровой» и «Облачный», абоненты смогут ускорить домашний интернет до 200 Мбит/с», — пояснили в пресс-службе.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, запросы на увеличение скорости интернета чаще всего поступают как раз из многоэтажных домов.

«Компания идет навстречу пользователям и проводит точечный апгрейд оптической сети. В результате клиенты получают быстрый доступ к сетевым ресурсам и могут комфортно пользоваться любыми цифровыми сервисами», — подчеркнул он.

Читайте также

«Ростелеком» за год обеспечил высокоскоростным интернетом 25 новостроек Пензы

По данным провайдера, пользователям тарифного плана «Игровой» доступны бонусы и эксклюзивные опции от Wargaming и «Фогейм». В играх World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes абоненты автоматически получают улучшенные боевые машины и полноценный премиум-аккаунт, который дает дополнительные преимущества.

При выборе тарифа «Облачный» клиентам доступен объем памяти на «Яндекс.Диске», которая при соблюдении определенных условий будет ежемесячно увеличиваться на 1 Тб. За год пользователи смогут расширить «облако» до 12 Тб без дополнительной платы. Также абонентам тарифного плана доступны история изменений виртуального диска и приоритет при обращении в службу поддержки.

Уточнить условия установки новых коммутаторов и информацию о специальных интернет-тарифах можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании и по бесплатному номеру 8-800-1000-800.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе проверят работу камер видеонаблюдения Губернатор поблагодарил руководство пензенского штаба ОНФ за работу
У Ново-Западного кладбища в Пензе на три дня ограничат парковку Компания из Ярославля подготовит документацию на новую станцию обезжелезивания в Кузнецке
В Пензе начали раздавать георгиевские ленточки В Пензе подготовят программу ремонта медучреждений в селах
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама