EN
18:00:42 Среда, 29 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские абоненты «Ростелекома» увидят «Семью Сопрано» в переводе Гоблина

13:40 | 29.01.2020 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. Абоненты «Ростелекома», в том числе проживающие в Пензенской области, смогут смотреть сериал «Семья Сопрано» в переводе российского писателя, публициста и блогера Дмитрия Пучкова, более известного под творческим псевдонимом Гоблин, на мультимедийной платформе Wink и с помощью сервиса Amediateka.

Пензенские абоненты «Ростелекома» увидят «Семью Сопрано» в переводе Гоблина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Общая продолжительность всех эпизодов всех сезонов «Семьи Сопрано» составила более 78 часов, а работа над «правильным» переводом и озвучкой требует во много раз больше времени. Так что это существенная часть моей жизни последних месяцев», — отметил Дмитрий Пучков в ходе творческой встречи со зрителями, которая состоялась на стенде «Ростелекома» в рамках выставки CSTB Telecom & Media в Москве.

По его словам, формат трансляции сериала наложил свой отпечаток на характер перевода.

«Новый перевод, поскольку он не предназначен для показа в телеэфире, гораздо честнее и жестче. Он ничего не скрывает, в том числе в речи героев. Отличный повод посмотреть или пересмотреть историю жизни семьи Сопрано», — сказал Дмитрий Пучков.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», первые две серии появятся в Wink и сервисе Amediateka 31 января, а далее каждую пятницу будет выходить по два новых эпизода.

Ожидается, что в 2020 году в переводе Гоблина абонентам «Ростелекома» также будут доступны фильмы «Блэйд», «Блэйд-2», «Гран Торино» и «Город воров». Кроме того, Дмитрий Пучков переведет фильм Гая Ричи «Джентльмены» эксклюзивно для Wink.

Летом 2019 года «Ростелеком» и российский писатель, публицист и блогер Дмитрий Пучков подписали договор о сотрудничестве. Благодаря этому пользователям интерактивного телевидения и Wink в специальном разделе доступна коллекция фильмов, включая картины «Волк с Уолл-Стрит», «Казино», «Зеленая книга», «Лицо со шрамом» и сериал «Рим». Также вниманию зрителей представлены авторские проекты «Синий фил», «Разведопрос» и другие.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области в 2019 году в ДТП погибли более 200 человек Врач прокомментировал состояние здоровья хоккеистов китайского клуба, прибывших в Пензу
В Пензенской области начали вручать медали к 75-летию Великой Победы В Пензе осужденные изготовят обувь почти на 3,5 млн. рублей
В Пензе три школьника стали победителями регионального этапа олимпиады по экологии В Пензенской области в 2019 году удалось восстановить права 836 обманутых дольщиков
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама