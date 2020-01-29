Пензенские абоненты «Ростелекома» увидят «Семью Сопрано» в переводе Гоблина Связь и ИТ

Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. Абоненты «Ростелекома», в том числе проживающие в Пензенской области, смогут смотреть сериал «Семья Сопрано» в переводе российского писателя, публициста и блогера Дмитрия Пучкова, более известного под творческим псевдонимом Гоблин, на мультимедийной платформе Wink и с помощью сервиса Amediateka.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Общая продолжительность всех эпизодов всех сезонов «Семьи Сопрано» составила более 78 часов, а работа над «правильным» переводом и озвучкой требует во много раз больше времени. Так что это существенная часть моей жизни последних месяцев», — отметил Дмитрий Пучков в ходе творческой встречи со зрителями, которая состоялась на стенде «Ростелекома» в рамках выставки CSTB Telecom & Media в Москве.

По его словам, формат трансляции сериала наложил свой отпечаток на характер перевода.

«Новый перевод, поскольку он не предназначен для показа в телеэфире, гораздо честнее и жестче. Он ничего не скрывает, в том числе в речи героев. Отличный повод посмотреть или пересмотреть историю жизни семьи Сопрано», — сказал Дмитрий Пучков.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», первые две серии появятся в Wink и сервисе Amediateka 31 января, а далее каждую пятницу будет выходить по два новых эпизода.

Ожидается, что в 2020 году в переводе Гоблина абонентам «Ростелекома» также будут доступны фильмы «Блэйд», «Блэйд-2», «Гран Торино» и «Город воров». Кроме того, Дмитрий Пучков переведет фильм Гая Ричи «Джентльмены» эксклюзивно для Wink.

Летом 2019 года «Ростелеком» и российский писатель, публицист и блогер Дмитрий Пучков подписали договор о сотрудничестве. Благодаря этому пользователям интерактивного телевидения и Wink в специальном разделе доступна коллекция фильмов, включая картины «Волк с Уолл-Стрит», «Казино», «Зеленая книга», «Лицо со шрамом» и сериал «Рим». Также вниманию зрителей представлены авторские проекты «Синий фил», «Разведопрос» и другие.