В пензенской облбольнице появился аппарат, который позволит дышать тяжелобольным Медицина

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Первый аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) фирмы «Maquet», позволяющий поддерживать жизнь больных, которым не помогает даже искусственная вентиляция легких, приобретен за 7 млн. рублей для пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

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«Основное его предназначение — лечение тяжелых пневмоний, в том числе вирусно-бактериальных, в условиях, когда обычная консервативная терапия неэффективна. [...] Данная палата будет функционировать всегда, потому что не только вирусно-бактериальные пневмонии, вызванные вирусом гриппа, могут лечиться данным оборудованием. Показанием для его использования могут быть тяжелый астматический статус, легочные кровотечения, сердечная недостаточность», — пояснил заведующий отделением анестезиологии и реанимации пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Вячеслав Гринкевич.

В ходе демонстрации оборудования журналистам он отметил, что ЭКМО является новейшим аппаратом, поэтому пока многие центры вынуждены работать без подобных технологий.

По его словам, оборудование позволяет сократить процент смертности крайне тяжелых пациентов в среднем на 20%.

«Данная аппаратура действительно работает и является жизнеспасающей в совершенно запредельных условиях для пациента», —подчеркнул врач.

Вячеслав Гринкевич уточнил, что специально выделенная для размещения устройства палата уже готова принять пациентов, особенно в период эпидемии гриппа, но таких тяжелых случаев, к счастью, пока нет.

По словам завотделением, для использования аппарата имеются противопоказания, среди которых — заболевания, связанные с изменением формулы крови, и болезни легких, которые не могут быть обратимы, в том числе с помощью пересадки.

«Для этой процедуры очень узкие показания. Она используется в совершенно запредельных случаях, когда легкие пациента, по сути дела, не могут выполнять свою основную, оксигенирующую, функцию. [...] Мы проходили обучение на базе центра сердечно-сосудистой хирургии. У них эта аппаратура имеется уже достаточно давно, и даже в их условиях, в их потоке пациентов она используется не так часто», — сказал Вячеслав Гринкевич, пояснив, что решение для использования прибора применяет консилиум врачей, поскольку оно может быть сопряжено с развитием различных осложнений.

Медик пояснил, что устройство состоит из нескольких частей, включающих в себя центр управления и блок обогрева, при этом в случае необходимости прибор может быть перевезен вместе с пациентом в другое лечебное учреждение, например, для трансплантации легких.

Врач добавил, что принцип действия состоит в том, что кровь через катетер забирается у пациента, обогащается кислородом и возвращается в тело.

В свою очередь и.о. главного врача клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Ирина Фролова уточнила, что за сезон гриппа применение аппарата необходимо 5–7 пациентам.

«Главным анестезиологом-реаниматологом нашего лечебного учреждения будет подготовлено информационное письмо во все районные больницы Пензенской области для того, чтобы наши коллеги могли сориентироваться по тяжести дыхательной недостаточности при различных формах пневмонии, чтобы своевременно перевезти пациента в нашу больницу и принять меры», — пояснила она.