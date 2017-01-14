Детскую поликлинику в «Спутнике» могут построить в 2017 году Медицина

Пенза, 14 января 2017. PenzaNews. Строительство детской поликлиники в городе «Спутник» под Пензой входит в краткосрочный план по обеспечению жителей региона медицинской помощью.

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В ходе совещания, состоявшегося в правительстве области в минувшую пятницу, 13 января, главврач пензенской районной больницы Александр Лавров отметил, что в связи с открытием школы в «Спутнике» количество детей в микрорайоне может увеличиться.

«В Пензенском районе проживает 12 тыс. детей, и в год прибавляется по 1 тыс. 300. Поликлиника должна соответствовать всем современным требованиям, ей можно придать статус районной», — сказал он.

В свою очередь генеральный директор ООО ПКФ «Термодом» Рафик Ибрагимов уточнил, что детская поликлиника является приоритетом развития микрорайона и может быть построена уже в 2017 году, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.