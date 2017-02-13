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На строительно-техническую экспертизу 4 перинатальных центров потратят около 9 млн. рублей

14:10 | 13.02.2017 | Медицина

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Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Компания «РТ-Соцстрой» объявила запрос предложений на право заключения договора на проведение строительно-технической экспертизы объектов капитального строительства — перинатальных центров в Пензе, Пскове, Смоленске и Тамбове.

На строительно-техническую экспертизу 4 перинатальных центров потратят около 9 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Начальная (максимальная) цена договора — около 9 млн. рублей.

Как отмечается в техническом задании, общая площадь перинатального центра в Пензе, рассчитанного на 130 коек, составляет 28 тыс. 563 кв. метра. В здании семь этажей, а также цокольный.

Площадь перинатального центра в Пскове, который сможет принять до 110 пациентов — 21 тыс. 465 кв. метров.

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Смоленский перинатальный центр так же, как и пензенский, рассчитан на 130 коек. Площадь здания составляет 28 тыс. 463 кв. метра.

В перинатальном центре Тамбова предусмотрено 150 коек. Площадь здания — 28 тыс. 865 кв. метров.

Прием заявок продлится до 20 февраля. Итоги закупки планируется подвести в Москве 1 марта.

Предполагается, что работы по договору будут проведены в срок, не превышающий 25 календарных дней с момента предоставления исполнителю всех необходимых документов и сведений.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», перинатальный центр в Пензе, сроки сдачи которого неоднократно переносились, планируется открыть в I квартале 2017 года.
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