В Пензенской области с 1 июня можно будет отслеживать путь скорой с помощью смартфона Медицина

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Приложение, позволяющее отслеживать движение машины скорой помощи при вызове бригады, которое пока работает в тестовом режиме, будет запущено в Пензенской области в промышленную эксплуатацию с 1 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Его предположительное название «03», — уточнили в ведомстве, добавив, что скачать приложение можно будет в том числе с сайта областной станции скорой медицинской помощи.

В пресс-службе пояснили, что для использования функционала потребуется внести свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные и дать согласие на обработку этой информации.

В министерстве отметили, что также предусмотрена возможность внесения персональных данных членов семьи.

«Кроме того, с помощью электронного сервиса скорую медицинскую помощь можно будет вызвать и к неизвестным лицам на улице, если им нужна помощь», — сказали в Минздраве.

Ожидается, что заполненные при установке приложения поля в будущем позволят сократить время вызова скорой помощи.

«После вызова на экране смартфона появляется сообщение, что вам назначена бригада и ориентировочное время ее ожидания. Исходя из состояния здоровья человека, вызовы делятся на экстренные, время доезда на которые составляет 20 минут, и неотложные, которые могут быть обслужены в течении двух часов», — сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», запуск приложения для отслеживания машин скорой помощи был анонсирован в Пензенской области в феврале 2018 года. Тогда планировалось, что сервис станет доступен пользователям уже в начале марта.