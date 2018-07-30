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Пенза заявилась на участие во всех федеральных проектах в сфере здравоохранения

15:52 | 30.07.2018 | Медицина

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Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Пензенская область подала документы на участие в 2019 году во всех федеральных проектах в сфере здравоохранения. Об этом сообщила замглавы регионального Минздрава Оксана Чижова.

Пенза заявилась на участие во всех федеральных проектах в сфере здравоохранения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Национальный проект «Здравоохранение» предусматривает семь федеральных проектов. Во всех семи наш субъект будет участвовать. Мы максимально заявки по всем направлениям уже отправили в Москву и все паспорта сдали на согласование в министерство здравоохранения [России]. В течение 10 дней мы ждем замечания», — доложила она в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 30 июля.

Оксана Чижова добавила, что регион также планирует войти в число участников нацпроекта «Демография» в части формирования здорового образа жизни.

Кроме того, по ее словам, намечено реализовать два проекта по линии Минтруда РФ — по созданию гериатрической службы и по увеличению рождаемости с помощью ЭКО.

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