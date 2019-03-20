EN
16:29:47 Среда, 20 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенской поликлинике появился лазерный аппарат для лечения косоглазия у детей

11:25 | 20.03.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Лазерный аппарат «Форбис» для диагностики и восстановления бинокулярного зрения приобретен для оснащения городской детской поликлиники в Пензе.

В пензенской поликлинике появился лазерный аппарат для лечения косоглазия у детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В отличии от традиционно применяемых приборов, с помощью этого устройства можно определить три поля зрения, то есть пространство, воспринимаемое глазом при неподвижном взгляде, цветовое, поляроидное и растровое.

Аппарат дает возможность выяснить остроту зрения пациента при удаленности 33 см. По результатам диагностики офтальмолог сможет определить наличие нарушения зрения у детей и подростков.

Читайте также

В пензенское здравоохранение вложат миллиарды рублей

Лечение с использованием «Форбиса» сопровождается стимуляцией сетчатки глаз лазерным излучением. Подобное совмещение диплоптического лечения и стимуляции сенсорного аппарата органа зрения лазерным излучением способствует восстановлению зрительных функций.

На лечение в кабинете охраны зрения с помощью лазерного устройства будут направлять офтальмологи детских поликлиник Пензы.

Кроме того, аппарат позволяет установить, необходима ли операция.

Оборудование приобретено по проекту «Программа развития детского здравоохранения Пензенской области, включая создания современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Загрузка...
Читайте также
Приточность в водохранилище под Пензой снизилась — Валерий Парамонов В пензенскую детскую поликлинику №2 поступил итальянский УЗИ-сканер
Группа «Полипластик» предложила реализовать в Пензе одно из решений «Умного города» Под Пензой женщина стала жертвой мошенничества при покупке билетов на концерт Rammstein
Пензенский губернатор встретился с и.о. руководителя УФССП В Мокшане наказан мужчина, не плативший детям алименты с 2008 года
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама