В пензенской поликлинике появился лазерный аппарат для лечения косоглазия у детей Медицина

Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Лазерный аппарат «Форбис» для диагностики и восстановления бинокулярного зрения приобретен для оснащения городской детской поликлиники в Пензе.

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В отличии от традиционно применяемых приборов, с помощью этого устройства можно определить три поля зрения, то есть пространство, воспринимаемое глазом при неподвижном взгляде, цветовое, поляроидное и растровое.

Аппарат дает возможность выяснить остроту зрения пациента при удаленности 33 см. По результатам диагностики офтальмолог сможет определить наличие нарушения зрения у детей и подростков.

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Лечение с использованием «Форбиса» сопровождается стимуляцией сетчатки глаз лазерным излучением. Подобное совмещение диплоптического лечения и стимуляции сенсорного аппарата органа зрения лазерным излучением способствует восстановлению зрительных функций.

На лечение в кабинете охраны зрения с помощью лазерного устройства будут направлять офтальмологи детских поликлиник Пензы.

Кроме того, аппарат позволяет установить, необходима ли операция.

Оборудование приобретено по проекту «Программа развития детского здравоохранения Пензенской области, включая создания современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.