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В Пензенской области в 2020 году возведут 12 модульных ФАПов и две амбулатории

11:51 | 17.01.2020 | Медицина

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Пенза, 17 января 2020. PenzaNews. 14 модульных медицинских объектов — 12 фельдшерско-акушерских пунктов и две врачебные амбулатории — будут возведены на территории девяти районов Пензенской области в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензенской области в 2020 году возведут 12 модульных ФАПов и две амбулатории. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В селах Пашково Земетчинского района и Татарский Канадей Кузнецкого района будут построены модульные здания врачебных амбулаторий», — пояснили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что модульные ФАПы будут смонтированы в селах Морсово Земетчинского района, Лапшово Камешкирского района, Названовка и Халтурино Колышлейского района, Болотниково и Старая Кутля Лунинского района, Базарная Кеньша Никольского района, Маркино Сосновоборского района, в деревне Заречная Мокшанского района, а также в Пензенском районе — в Ермолаевке, на станциях Ардым и Кривозеровка.

«Финансовые средства на возведение медицинских объектов предусмотрены в федеральном и областном бюджетах», — уточнили в министерстве.

В ведомстве отметили, что модульные здания будут возведены в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

«В 2019 году в рамках нацпроекта новые здания фельдшерско-акушерских пунктов появились в 14 населенных пунктах Пензенской области», — сказали в Минздраве.

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