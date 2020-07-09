В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 56 Медицина

Пенза, 9 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 56, за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 четверга, 9 июля.

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В регионе подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 5 тыс. 628.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 61, за последние сутки выписаны 79 человек.

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В России зарегистрировано 707 тыс. 301 случай инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 509 человек.

За весь период в стране выздоровели 481 тыс. 316 человек, из них 8 тыс. 805 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 10 тыс. 843, за сутки зарегистрировано 176 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму. Действие ряда ограничений продлено по 12 июля.