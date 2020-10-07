Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и шести районах Медицина

Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. 65 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 16 — в Заречном, 11 — в Лунинском, четыре — в Бессоновском, два — в Пензенском, по одному — в Колышлейском, Малосердобинском и Сердобском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 7 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди заразившихся есть десять детей в возрасте от одного месяца до 17 лет.

«Находятся под наблюдением 5 тыс. 206 человек, сняты с наблюдения 33 тыс. 753 человека», — добавляется в тексте.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 771 — до 328 тыс. 436.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 7 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 11 тыс. 555 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 9 тыс. 292 пациента. Зарегистрировано 137 летальных исходов.