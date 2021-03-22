В Пензенской области за сутки подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 22 марта 2021. PenzaNews. 110 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 130 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 понедельника, 22 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 41 тыс. 81 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 37 тыс. 466.

Умерли 498 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 466 тыс. 153 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 284 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 77 тыс. 185 пациентов, из них 7 тыс. 790 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 95 тыс. 391, за сутки зарегистрирован 361 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 марта.

