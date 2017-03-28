Людмила Абрамова заняла должность руководителя отдела архитектуры мэрии Кузнецка Политика

Кузнецк, 28 марта 2017. PenzaNews. Людмила Абрамова заняла должность начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Кузнецка Пензенской области.

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В ходе оперативного совещания, состоявшегося в минувший понедельник, 27 марта, сотрудникам мэрии ее представил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

«Вы человек грамотный и опытный, нам нужны инициативные люди, любые идеи приветствуются», — сказал он.

Сергей Златогорский поддержал предложение Людмилы Абрамовой о комплексной подсветке значимых архитектурных сооружений и зданий.

Он также обратил внимание на то, что руководители всех служб города должны приложить максимум усилий, чтобы сделать город более ухоженным и комфортным для проживания, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.