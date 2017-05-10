Обнародованы сведения о доходах директоров некоторых муниципальных учреждений Пензы Политика

Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Сведения о доходах руководителей муниципальных казенных и бюджетных учреждений Пензы опубликованы на официальном сайте мэрии.

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Директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Алексей Никулин задекларировал доход в размере чуть более 735 тыс. рублей, его супруга — 137,5 тыс. рублей. В общей долевой собственности супругов и несовершеннолетнего ребенка имеется квартира площадью 90,9 кв. метра. Кроме того, супруга Алексея Никулина владеет автомобилем «Honda Civik».

Доход начальника МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Игоря Умнова в 2016 году составил более 785 тыс. рублей. У него в собственности находятся квартира площадью 47,6 кв. метра и нежилое помещение площадью 52,8 кв. метра. Его супруга получила в сумме около 763 тыс. рублей. Ей принадлежат 1/2 доли квартиры площадью 42,9 кв. метра и автомашина «Toyota Camry».

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Пензы» Алексей Михайлов задекларировал доход в размере около 1,3 млн. рублей, его супруга — менее 150 тыс. рублей. В собственности супругов и их несовершеннолетнего ребенка находится по 1/3 доли квартиры площадью 58,2 кв. метра. Алексей Михайлов также владеет автомобилем «Hyundai ix35».

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Директор МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство» Дмитрий Гоняев заработал в 2016 году около 457 тыс. рублей. На праве собственности ему принадлежат земельный участок площадью 1 тыс. кв. метров, 1/3464 доли земельного участка площадью 23,3 млн. кв. метров, автомобили «Lifan Solano» и «Toyota RAV4». Доход его супруги составил 261 тыс. рублей, она владеет автомобилем «Hyundai Solaris».

Директор МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Андрей Скрипкин получил в 2016 году доход в размере около 1,5 млн. рублей, а его супруга — более 220 тыс. рублей. В собственности у руководителя учреждения находятся квартира площадью 74,1 кв. метра и автомобиль «Kia Ceed».

Доход директора МКУ «Центр закупок города Пензы» Ларисы Черкасовой составил около 871 тыс. рублей. Она владеет земельным участком площадью 400 кв. метров, жилым строением на садовом участке площадью 16 кв. метров, квартирой площадью 49,3 кв. метра и комнатой в коммунальной квартире площадью 12,8 кв. метра.