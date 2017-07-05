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Олег Мельниченко имеет большой авторитет — Валерий Савин

19:21 | 05.07.2017 | Политика

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Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко, который вошел в общеобластную часть списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области от «Единой России», имеет большой авторитет, в том числе на федеральном уровне. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал вице-губернатор Валерий Савин, который в 2014–2015 годах трудился в Нижнем Новгороде помощником полпреда Михаила Бабича.

Олег Мельниченко имеет большой авторитет — Валерий Савин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я Олега Владимировича знаю не только по работе в аппарате полномочного представителя», — пояснил он.

Валерий Савин уточнил, что знаком с Олегом Мельниченко еще с тех времен, когда тот занимал должность замглавы администрации Железнодорожного района Пензы, затем уехал на Дальний Восток, а потом, вернувшись, продолжил карьеру в правительстве региона.

«Он был начальником управления по связям с общественностью, […] потом — министром образования Пензенской области, зампредом правительства, вице-губернатором. На протяжении, наверное, 17 лет — с 2000 года — я его знаю», — сказал собеседник агентства.

По словам вице-губернатора Пензенской области, Олег Мельниченко — «человек грамотный, подготовленный», который на всех занимаемых должностях «выкладывался полностью».

В качестве примера он привел работу в аппарате полпреда, которая предполагает решение сложных разноплановых проблем в регионах ПФО.

«Он очень хорошо выполнял и справлялся со всеми этими функциями. Имеет большой авторитет и в федеральных министерствах, и ведомствах. […] Вы прекрасно понимаете, что Нижний Новгород — это администрация президента. Там очень тесно выстроено взаимодействие с федеральными структурами. [...] Это знание людей, системы очень полезно для Пензенской области», — отметил Валерий Савин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 28 июня были сформированы предварительные списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от «Единой России». В общеобластную часть списка были включены губернатор Иван Белозерцев, секретарь реготделения партии, председатель Заксобрания Валерий Лидин и член Совета Федерации РФ Виктор Кондрашин.

5 июля на XXIII конференции реготделения «Единой России» Валерий Лидин сообщил, что состав тройки претерпел изменения — вместо Виктора Кондрашина в общеобластную часть было предложено включить Олега Мельниченко.

Позже он пояснил, что решение по кандидатуре Олега Мельниченко принял президиум Генсовета «Единой России».
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