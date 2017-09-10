Иван Фирюлин в свой день рождения проголосовал на малой родине Политика

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Член комитета Госдумы России по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, председатель ассоциации сельхозтоваропроизводителей Пензенской области Иван Фирюлин, который 10 сентября отмечает свой день рождения, проголосовал на малой родине — в Башмаковском районе.

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«Для меня день выборов, как, я думаю, и для всех неравнодушных людей, патриотов страны, очень важный. Ведь сегодня мы голосуем за будущее нашей области, за ее развитие, за наш район, за людей, в которых мы верим», — отметил он.

Иван Фирюлин выразил надежду на то, что кандидаты, прошедшие в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва, будут взвешенно и ответственно представлять интересы простых людей.

«Я призываю всех, кто еще не дошел до избирательных участков, проявить гражданскую позицию», — цитирует депутата Госдумы пресс-служба реготделения «Единой России».

В единый день голосования, 10 сентября, кроме выборов в Законодательное собрание Пензенской области, проходит избрание депутатов собраний представителей 24 районов и города Сердобска.

Новые народные избранники также появятся в 46 комитетах местного самоуправления.

Помимо этого, проводятся довыборы депутатов собраний представителей Заречного, Кузнецка и Спасска, а в Пензенскую городскую думу избирают депутатов по трем одномандатным округам — №№3, 21 и 28.

Согласно данным облизбиркома, явка в Пензенской области на 15.00 составила 32,88%.

Вместе с тем выборы будут считаться состоявшимися при любой активности граждан, имеющих право голоса, поскольку порог явки отсутствует.

В списки для голосования в Пензенской области включено 1 млн. 81 тыс. 712 человек, из них 168 тыс. 979 — в возрасте от 18 до 30 лет.