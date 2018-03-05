Белозерцев призвал Денисова активнее «вступать в права» зампреда пензенского правительства Политика

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев спустя почти полгода после назначения Юрия Денисова на пост заместителя председателя правительства Пензенской области призвал его активнее включаться в работу.

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«Юрий Александрович, давайте-ка вступайте в права поактивнее зампреда правительства. Вы полноправный член правительства. Давайте задачи ставьте, давайте спрашивайте с министров — не на уровне министра, а на уровне другого должностного лица со всеми полномочиями и со всеми вытекающими последствиями. Период адаптации уже прошел, поэтому активнее», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 марта.

Иван Белозерцев добавил, что «все должны показывать результат».

В частности, глава региона поручил Юрию Денисову проверить эффективность работы спортивных объектов.

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«Посмотрите, позадавайте вопросы, поднимите планы работ, графики, сделайте контрольные проверки или контрольные закупки — направьте своих подчиненных, чтобы пришли, записались и предложили вне кассы [оплатить услуги]», — потребовал Иван Белозерцев.

Он также высказал предположение, что руководители многих бюджетных учреждений «сдружились» с чиновниками правительства, в итоге те не замечают нарушений.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Юрий Денисов, возглавлявший управление ФСКН России по Пензенской области до его реорганизации, был назначен заместителем председателя регионального правительства 25 сентября 2017 года.

На данном посту он курирует Минспорт Пензенской области, а также два региональных управления — общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей и ЗАГС.