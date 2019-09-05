Виктор Кувайцев поздравил Николая Тактарова с 68-летием Политика

Пенза, 5 сентября 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил главу города Николая Тактарова с 68-летием.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«День рождения сегодня празднует замечательный человек, авторитетный, порядочный и всеми уважаемый, с которым я знаком уже много лет — Николай Михайлович Тактаров», — написал глава администрации Пензы на своей странице в Facebook.

Он назвал Николая Тактарова настоящим государственником, который душой болеет за Пензу и благополучие ее жителей.

«Сердечно поздравляю!» — добавил Виктор Кувайцев.

Тактаров Николай Михайлович родился в Зубово-Полянском районе Мордовской АССР 5 сентября 1951 года.

На протяжении более 20 лет — с 1995 по 2016 годы — его деятельность была связана с избирательной комиссией Пензенской области, длительное время был ее председателем.

С 3 апреля 2017 года — директор центра занятости населения Пензы.

Биография

Тактаров Николай Михайлович

Участвовал в довыборах в гордуму шестого созыва от «Единой России» после того, как трое депутатов — Сергей Седов (округ №3), Борис Дрякин (округ №21) и Андрей Сакмаев (округ №28) — досрочно сложили полномочия. Они написали заявления, когда прокуратура выявила в декларациях 14 народных избранников за 2015 год неполные и недостоверные сведения.

10 сентября 2017 года избран депутатом пензенской гордумы шестого созыва. В связи с этим оставил работу в центре занятости.

28 сентября по предложению главы города Валерия Савельева избран заместителем председателя гордумы на штатной основе. Впоследствии должность стала называться по-другому — заместитель главы города.

3 августа 2018 года единогласно избран главой города Пензы.