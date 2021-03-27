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Мутовкин считает, что Лузгин — достойный мэр

12:29 | 27.03.2021 | Политика

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Пенза, 27 марта 2021. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин считает, что Андрей Лузгин — достойный мэр.

Мутовкин считает, что Лузгин — достойный мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я каждый день вижу, как работает мэр; вижу, насколько возрос его уровень; насколько он погрузился в те проблемы городские, которые есть», — отметил Владимир Мутовкин после того, как глава администрации Пензы Андрей Лузгин представил отчет о деятельности за 2020 год и ответил на многочисленные вопросы депутатов в ходе 21-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 26 марта.

Владимир Мутовкин обратил внимание на то, что некоторые депутаты ставят перед мэром «порой невыполнимые на сегодняшнем этапе» задачи, не предлагая при этом, где найти деньги на их решение.

«Если у кого-то есть предложения, откуда снять [финансирование] и куда направить, давайте их обсуждать», — сказал он.

Глава города выразил мнение, что надо не осуждать мэра, а помогать ему.

«Хочу сказать, что Андрей Вячеславович — достойный мэр и [он] достойно провел этот год, несмотря на все сложности, связанные с пандемией», — резюмировал Владимир Мутовкин.

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